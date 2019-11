L’Ajax Amsterdam et Donny van de Beek repoussent un départ

Dans le viseur du Real Madrid, Donny van de Beek ne rejoindra pas le club madrilène cet hiver. L’Ajax Amsterdam a décidé de converser son milieu jusqu’à l’été prochain.

Van de Beek et Onana au Real ?

Après Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong ces derniers mois, l’Ajax Amsterdam sait pertinemment que certaines de ses pépites ne resteront pas ad vitam aeternam dans la capitale néerlandaise. Parmi les joueurs les plus courtisés, Donny van de Beek arrive tout en haut de la liste. Le milieu de terrain a explosé à la face de l’Europe la saison dernière et continue de progresser cette saison en tant que leader de la formation d’Erik ten Hag.Et si Zinedine Zidane souhaitait l’attirer dès cet hiver, le technicien français va devoir se faire une raison. D’après TMW, Van de Beek ainsi que l’Ajax ont décidé de poursuivre l’aventure jusqu’à la fin de la saison avant de penser à un éventuel départ.Un camouflet pour les Merengue qui pourrait malgré tout faire coup double l’été prochain. En effet, en plus de l’international néerlandais, le Real Madrid a un œil sur Andre Onana.chez les derniers demi-finalistes de la Ligue des Champions. « C’est probablement la fin, a avoué le portier sur RMC Sport. Nous sommes appelés à partir aujourd’hui. Nous sommes dans un vestiaire super jeune. Et nous sommes les plus vieux ! Il y a un problème si un gamin de 23 ans fait partie des plus âgés du vestiaire, non ? Les petits au club me demandent : "André, il faut que tu partes !" On essaye de profiter. On prend du plaisir.Nous avons tout donné à l’Ajax, en Ligue Europa, en Ligue des champions. Cette année, on va aussi essayer de tout gagner, si c’est possible. Mais après, il faut passer à autre chose aussi. »