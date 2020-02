L’agent de Thiago Silva (PSG) ne veut pas « mendier » auprès de Leonardo

L'agent du défenseur brésilien a évoqué le dossier de la prolongation de son client au PSG. Un dossier au point mort.

En fin de contrat en juin prochain, le capitaine du PSG Thiago Silva attend toujours un signe de Leonardo pour prolonger son bail selon son représentant. "Le PSG n'a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m'ont sollicité, mais on attend d'abord de parler avec le PSG, c'est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore", a ainsi confié Paulo Tonietto dans un entretien à Tutto Mercato Web.

Thiago Silva a un plan B

Ce dernier va jusqu'à évoquer un retour à l'AC Milan en cas d'échec des négociations avec Paris : "Thiago voudrait continuer au PSG, mais il n’écarte pas d’autres possibilités. Un retour à Milan ? Il a un excellent rapport avec Milan et s’il ne renouvelle pas son contrat à Paris, tout serait possible".