L'agent d'Achraf Hakimi confirme un retour au Real Madrid

🔴 Achraf Hakimi sera madrilène la saison prochaine ! C’est ce que son agent a laissé entendre. @okdiario confirme également l’information.



RETOUR À LA MAISON POUR LE JOYAU 💎 pic.twitter.com/oxGGOPpU5o — SOCCER212 © (@SCCR212) May 21, 2020

🗣️ L' Agent D'achraf Hakimi : " Jusqu'à présent il n'y a pas d'offres le joueur retournera au Real Madrid " pic.twitter.com/rrrAsufLF3 — Real Madrid - France (@RMadridFrench) May 21, 2020

🚨 INFO 🚨 : Prêté depuis deux ans au Borussia #Dortmund, Achraf Hakimi évoluera la saison prochaine sous les couleurs du #RealMadrid ! pic.twitter.com/7gYJt0saow — FlashResultats.fr (@FlashResultats) May 22, 2020

Depuis son arrivé en Allemagne, le joueur de 21 ans a enchaîné les titularisations et les prestations de haute volée (4 buts en 7 matchs de Ligue des Champions cette saison ainsi que 3 réalisations et 10 passes décisives en Bundesliga).Convaincu par ses performances, le BvB souhaiterait conserver Hakimi. Mais le club allemand devra faire face à une rude concurrence. Le PSG, le Bayern Munich, Chelsea, Tottenham, la Juventus Turin et l'Inter Milan serait à l'affût.De son côté Real Madrid songerait à rapatrier son joueur. La Casa Blanca serait en quête d'un remplaçant à un Dani Carvajal vieillissant.Le président du club de la capitale espagnole, Florentino Pérez souhaiterait même lui offrir une prolongation de contrat de deux ans soit jusqu'en juin 2025.Une tendance confirmée par, Alejandro Camano l'agent du Lion de l'Atlas, annoncé tout proche de l'Inter Milan."Nous reviendrons à Madrid." a-t-il indiqué pour le journal marocain Assahifa