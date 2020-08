Laâmiri et Laâmari sanctionnés chacun 4 matches !

Le président de la section football de l'ESS, M.Chokri Laâmiri qui a été écouté par la LNFP est interdit de banc durant quatre rencontres, assortis d'une amende de 15 mille dinars.M.Laâmiri s'est lâché après ce classico en qualifiant l'arbitre Walid Bannani de "voleur". "Bannani a faussé le résultat de ce choc en fermant les yeux sur un penalty suite à une main dans la surface commise par Mohamed Ali Yaâkoubi. Ensuite, comble d'insolence, il siffle une faute contre Malek Baâyou sur lequel une faute grave avait pourtant été commise qui risque de lui générer une rupture des ligaments croisés, déplore-t-il. Pourtant, l'EST n'a pas besoin de cadeaux, conduisant largement au classement, relève le dirigeant étoilé. Avec une équipe rajeunie, l'ESS a présenté de belles productions malheureusement faussées par l'arbitrage. Il y a des voleurs. Un tel arbitre est un voleur. Bannani a cherché le nul à tout prix. On travaille avec des jeunes, et on est content de former. Laissez-nous travailler en paix avec nos jeunes ! Où va-ton avec un tel football, et un tel arbitrage ?".De son côté, le kinésithérapeute de l'EST, Lassaâd Laâmari, qui s'est absenté lors de la réunion de la Ligue ce samedi est interdit de banc pour 4 matches, en plus d'une amende de 7 mille dinars pour geste antisportif commis envers le banc adverse.