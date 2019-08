La sortie se rapproche pour Thiago Maia

Selon Sky Sport Italia, Nice et Naples serait OK pour la mutation du milieu de terrain offensif international algérien Adam Ounas. L'ancien Bordelais devrait faire l'objet d'un prêt payant.

Nice aurait trouvé ce mardi soir un accord pour la mutation du milieu de terrain offensif international algérien Adam Ounas (22 ans, Naples). Et ceci malgré la concurrence de Cagliari, notamment. Soumis à une concurrence XXL sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’ancien joueur de Bordeaux – qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 – devrait faire l’objet d’un prêt payant de 2,2 M€. Et pour conserver le Fennec, les Aiglons devraient être contraints de verser un nouveau chèque de 25 M€ + des bonus (). Alors que Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) et Alexis Claude-Maurice (Lorient) devraient s’engager mercredi , l’OGCN aurait remis la main au portefeuille pour attirer le Fennec, qui devrait retrouver ses compatriotes Youcef Atal et Hichem Boudaoui sur la Côte d’Azur.