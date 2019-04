La SOA, un champion inédit pour la Côte d'Ivoire

A la recherche du successeur de Bruno Genesio, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a fait le point après la victoire de vendredi soir contre Bordeaux. Il est notamment question de José Mourinho.

Aulas : « Mourinho ? J’adorerais »

Mourinho.



"Mourinho ? J'en avais rêvé ! (...) J'ai l'impression qu'il y a pas mal de grand entraîneurs qui ont envie de venir"@JM_Aulas (président @OL) dans le #LateFC sur CANAL+SPORT après #FCGBOL 🗣️ pic.twitter.com/MtsGeVZSAz

— Late Football Club (@LateFootClub) 26 avril 2019



"Il y aura un grand entraîneur... Christophe Galtier ? On le regarde avec des yeux admiratifs (...) On ne se refusera rien !"@JM_Aulas (président @OL) dans le #LateFC sur CANAL+SPORT après #FCGBOL 🗣️ pic.twitter.com/dKuWY8uWa9

— Late Football Club (@LateFootClub) 26 avril 2019

Suite à la victoire de vendredi soir contre Bordeaux (3-2, 34eme journée de Ligue 1), Jean-Michel Aulas a fait un nouveau point sur la recherche du successeur de Bruno Genesio . Alors que le nom de Laurent Blanc revient avec insistance, le président de l’OL affiche ses ambitions. « Un entraîneur directement compatible avec le projet de l’Olympique Lyonnais, a indiqué le boss des Gones au micro de Canal+ Sport. Je l’ai déjà dit, on a des infrastructures qui sont probablement les meilleures de France. On a un centre de formation qui est le meilleur de France. On va essayer de passer à la troisième étape de la fusée OL. Elle doit aussi passer par un certain nombre de certitudes et tenir compte de ce qui a été vécu dans l’environnement. (…) Il y aura un grand entraîneur. Ça peut être un de ceux auxquels vous avez pensé ou ça peut être quelqu’un à qui vous nous n’avez pas pensé. Un intérêt pour Gallardo ? Bien sûr… Vieira ? Bien sûr...Même s’il a été un très bon entraîneur de Saint-Etienne et de Lille, on a pour lui des yeux admiratifs. C’est un homme bien. Juninho ? Vous avez aussi raison de dire que l’on y avait pensé. Cela n’a pas pu se faire, cela pourrait se faire. Il fait partie des gens auxquels on a pensé. Je ne vais pas dire ce que je n’ai pas envie de dire. »Si « JMA » préfère faire dans la discrétion, il n’est pas question de cacher son intérêt pour JoséSans club depuis son départ de Manchester United , le Special One souhaite découvrir un nouveau championnat, et son profil ne laisse clairement pas indifférent le dirigeant rhodanien. « Mourinho ? J’adorerais.(…) J’en avais rêvé. Il y a des fois où on ne peut pas faire ce que l’on avait envie de faire car les entraîneurs sont sous contrat ou… Là, on a la possibilité de faire ce que l’on souhaite faire. On est dans une phase non plus de construction mais de mise à en exploitation de tout ce qui a été fait, des nombreux investissements qui ont été réalisés. On ne se refusera rien si c’est possible, si les entraîneurs ont envie de venir. J’ai l’impression qu’il y en a pas mal qui ont envie de venir. » Quid de l'ancien coach de Porto, de Chelsea, de l'Inter Milan, du Real Madrid et de Manchester United ?