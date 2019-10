La Sampdoria Gênes relance Gennaro Gattuso

🚨 Le PSG a officiellement écrit à l'équipe de France pour demander de ne pas faire jouer Mbappé en Islandehttps://t.co/howQaUvbq4 — RMC Sport (@RMCsport) 8 octobre 2019

MBAPPÉ PAS BLOQUÉ PAR LE PSG

Il n’y a pas que le Bayern Munich qui réclame à la Fédération Française de Football de faire preuve de prudence avec ses joueurs. A en croire les informations de RMC Sport, le PSG a envoyé un courrier avec une recommandation officielle pour réclamer que Kylian Mbappé ne dispute pas le premier match de l’équipe de France au cours de ce rassemblement, ce vendredi en Islande (20h45). Sous la pression de sa direction médicale, le club parisien estime que son attaquant n’est pas encore suffisamment remis de sa blessure à la cuisse gauche.. Pas en raison d’une rechute, mais à cause d’un nerf douloureux autour de sa cicatrice.Dans son courrier, le club de la Capitale n’aurait pas évoqué directement ses futures échéances, mettant en avant le bien-être du joueur. Les dirigeants parisiens, Thomas Tuchel et Leonardo en tête, ne s’étaient d’ailleurs pas opposés à sa convocation en équipe de France. Au contraire du Bayern Munich avec Lucas Hernandez, le Rekordmeister ayant fait savoir qu’il était « irrité par le comportement de la Fédération Française de Football » . Le PSG n’en est pas encore là.Peu avant le point-presse de mardi, le responsable de communication de l’équipe de France a même assuré que l’attaquant parisien et le défenseur munichois avaient passé des examens « rassurants » ce lundi et que tout était mis en oeuvre pour qu’ils soient disponibles pour le déplacement à Reykjavik. En l’état, le dernier mot reviendra donc à Didier Deschamps.