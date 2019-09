La Sampdoria Gênes recrute Emiliano Rigoni (Zenit Saint-Pétersbourg)

🆕📝 #WelcomeMauro Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @MauroIcardi 🤗 L’attaquant argentin 🇦🇷 rejoint le club dans le cadre d’un prêt d’une saison, jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt est assorti d’une option d’achat. ❤️💙 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 septembre 2019

Icardi conclut un Mercato finalement réussi pour Paris

🚨🚨🚨🚨🚨 Mauro Icardi portera le numéro 18 au #PSG ! pic.twitter.com/sKxQkj8xPO — Hadrien (@hadrien_grenier) 2 septembre 2019

Le PSG avec l’un des meilleurs secteurs offensifs d’Europe !

Le PSG a probablement réussi ce lundi soir le plus beau coup de la dernière journée du Mercato. Le club parisien a officialisé, à une heure de la clôture du marché des transferts, l’arrivée de. L’attaquant de l’Inter Milan (26 ans), qui a prolongé son contrat avec les Nerazzurri d’une saison, soit jusqu’en 2022, est prêté pour un an. L’option d’achat dont dispose le champion de France en titre pour l’international argentin s’élève à 70 millions d’euros. Au sein du club de la Capitale, Icardi touchera un salaire annuel de 9 millions d’euros, plus 2 en bonus, et portera le numéro 18. «, souffle Icardi dans le communiqué du PSG.En conflit larvé avec l’Inter, d’où son départ précipité sous la pression de la direction et des supporters, Icardi devient la 9eme recrue estivale du PSG, qui avait officialisé plus tôt dans la journée de lundi l’arrivée de Keylor Navas en provenance du Real Madrid. Il conclut un Mercato que le feuilleton Neymar aura phagocyté jusqu’en fin de semaine dernière.Il s’est même renforcé dans toutes les lignes, tout en affichant une balance des transferts légèrement positive. Une réussite pour le directeur sportif du PSG, dont le premier été depuis son retour à la tête du club ressemble à un sans-faute sur le papier.En particulier avec la signature d’Icardi, meilleur buteur de Serie A en 2017-18 et considéré comme l’un des meilleurs dans le rôle d’avant-centre jusqu’à sa dernière saison plus mitigée et sa mise à l’écart.Avec Neymar, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Di Maria, sans oublier Julian Draxler ou Pablo Sarabia, il composera surtout l’un des secteurs offensifs les plus impressionnants du Vieux-Continent. Au PSG d’en faire bon usage, notamment en Ligue des Champions, là où son parcours s’est toujours arrêté dès les 8emes de finale sur les trois dernières saisons.