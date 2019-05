La saison de Thiago Silva (PSG) est terminée

GB) 🇨🇲 André Onana (Cameroun/ Ajax Amsterdam)

DC) 🇲🇱 Hamari Traoré (Mali/ Stade Rennais)

DC) 🇸🇳 Kalidou Koulibaly (Sénégal/ Naples)

DC) 🇹🇳 Chamseddine Dhaouadi (Tunisie/ Espérance de Tunis)

MG) 🇲🇦 Hakim Ziyech (Maroc/ Ajax Amsterdam)

MC) 🇬🇳 Naby Keita (Guinée/ Liverpool)

MC) 🇨🇩 Trésor Mputu (RD Congo/ TP Mazembe)

MD) Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire/ Lille)

AD) 🇪🇬 Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool)

BU) 🇩🇿 Ishak Belfodil (Algérie/ Hoffenheim)

AG) 🇸🇳 Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool)

Ils ont été nombreux à briller de mille feux tout au long d’un mois d'Avril marqué par les grands rendez-vous footballistiques. Quarts de finale et demies de la Ligue des Champions UEFA , grandes affiches européennes, compétitions de la CAF… aux quatre coins du Monde, les stars africaines du ballon rond ont porté haut les couleurs de l’en enchaînant les performances de haute volée. A lire aussi >> Sondage : Elisez le meilleur joueur africain du mois d'Avril Le moment semble donc opportun pour honorer nos dignes champions et ce, en les intégrant au sein de la traditionnelle équipe type de la rédaction. On découvre ainsi une formation résolument offensive, organisée en un atypique 3-4-3 à même de mettre en exergue les performances exceptionnelles d’attaquants africains éprouvés particulièrement prolifiques au cours du mois.Poste: Gardien de but > 8 matches – pourcentage d’arrêts : 83,7% > 2 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Défenseur > 5 matches - duels gagnés : 78,7% > 1 fois élu homme du match > Vainqueur de la Coupe de FrancePoste: Défenseur > 7 matches en avril - duels gagnés :82,4% > 2 buts > 2 fois élu homme du matchPoste: Défenseur > 6 matches en avril - duels gagnés :77,8% > Demi-finaliste de la Ligue des Champions africainePoste: Milieu offensif > 7 matches avril – 2 buts - 5 passes décisives > 3 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Milieu de terrain > 5 matches en avril – 3 buts - 2 passes décisives > 1 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFAPoste: Milieu offensif > 6 matches en avril – 1 but - 3 passes décisives > 2 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions africainePoste: Ailier > 4 matches en avril – 2 buts - 2 passes décisives > 2 fois élu homme du match > 2ème meilleur buteur de la Ligue 1 française (20 buts)Poste: Ailier > 6 matches en avril – 5 buts - 3 passes décisives > 2 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFA > Actuel meilleur buteur de Premier League (21 buts)Poste: Attaquant > 4 matches en avril – 5 buts - 1 passe décisive > 2 fois élu homme du matchPoste: Ailier > 6 matches en avril – 4 buts - 2 passes décisives > 2 fois élu homme du match > Demi-finaliste de la Ligue des Champions UEFA > Deuxième meilleur buteur de Premier League (20 buts)