La Roma tient son nouveau défenseur central

« Enfin dans un club avec une histoire ! »

RABIOT : « J’AI ENVOYÉ UN MESSAGE À BUFFON POUR LE REMERCIER »

💥 Esclusiva 💥 🗣️ La prima intervista ad Adrien #Rabiot 🎙️⚪️⚫️ On demand, qui 👉 https://t.co/hPU75XvFLS 👈 pic.twitter.com/DQ9v7U3ohc — Juventus TV (@JuventusTV) 16 juillet 2019

BUFFON : « J’IMAGINE MON ÉMOTION POUR LE PREMIER MATCH »

A Turin, Adrien Rabiot est en mission séduction. L’ancien milieu de terrain du PSG a débuté l’entraînement sous ses nouvelles couleurs et a accordé cette semaine une interview à Juventus TV. « Je suis vraiment très heureux d'avoir enfin quitté le PSG et d’être ici, sourit Rabiot. La Juventus est un grand club, prestigieux, avec "une histoire".La Juve est le meilleur endroit pour cela, parce que je vais jouer et évoluer aux côtés d’excellents joueurs. C’est idéal pour continuer à apprendre », juge le milieu de terrain français.Comme il l’avait expliqué en conférence de presse lors de sa présentation officielle, Adrien Rabiot a été conseillé par Gianluigi Buffon au moment de choisir les Bianconeri. « J’ai parlé à beaucoup de gens. Il est important de consulter autour de soi pour faire le bon choix. Gigi connaît bien la Juve, nous avons parlé de la vie ici », raconte le natif de Saint-Maurice. A propos des compliments appuyés du gardien italien à son égard, le joueur de 24 ans ne cache pas son plaisir : « Je lui ai envoyé un message pour le remercier. Il a dit que c’était d’autant plus facile qu’il s’agissait de la vérité me concernant. »Au travail avec ses nouveaux partenaires, Adrien Rabiot s’apprête à s’envoler pour l’Asie où les hommes de Maurizio Sarri poursuivront leur préparation avec plusieurs rencontres amicales, dont des matchs contre Tottenham et l’Inter Milan. La Serie A, elle, reprendra le 25 août. Un moment que le néo-Turinois attend avec impatience., confie avec gourmandise l’ancien joueur du PSG.