La Roma se fait prêter Davide Zappacosta (Chelsea)

Kevin Trapp se prépare à jouer contre Strasbourg en Ligue Europa. En conférence de presse, le gardien de l'Eintracht est notamment revenu sur son passage au PSG.

Trapp : « J’ai grandi comme joueur et comme personne »

Présent ce mercredi en conférence de presse, à la veille de l'affiche contre Strasbourg, Kevin Trapp (29 ans), le gardien de but de l’Eintracht Francfort, est revenu sur les conditions de son départ du Paris Saint-Germain . En concurrence avec Alphonse Areola sous les couleurs du club de la Capitale, l’international allemand a préféré retourner au pays afin de bénéficier d’une place de titulaire. Recruté pour sept millions d’euros, le natif de Merzig – qui s’est engagé pour une durée de cinq ans – estime qu’il s’agissait du meilleur choix pour sa carrière. «, mais j’ai toujours été en contact avec le club, avec certains joueurs, a indiqué celui qui est aussi passé par Kaiserslautern dans des propos relayés par L’Equipe. Ce n’était pas très clair au début, mais après des discussions avec Leonardo et le coach Thomas Tuchel , à la fin, on a pris la décision que je quitte le club. Je voulais rentrer à Francfort. »Aujourd’hui, il n’est pas question d’exprimer une quelconque rancœur pour Kevin Trapp . «, j’ai grandi comme joueur et comme personne. (…) Je ne regrette rien. Maintenant, j’ai un nouveau projet, avec un club qui a fait de belles saisons, qui a gagné la Coupe d’Allemagne, a fait une demi-finale de Ligue Europa. C’est un club où tu peux prendre beaucoup de plaisir. »