La réponse de Vidal à Chiellini

Selon les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais envisagerait sérieusement de prolonger le prêt de Karl Toko-Ekambi jusqu’à la fin du mois d’août.

Un nouveau prêt de Toko Ekambi est à l'étude à l'OL ! https://t.co/CPunYzQXif — Foot Mercato (@footmercato) May 22, 2020

Si tout se passe comme il l’espère, Karl Toko-Ekambi devrait rester à l’Olympique Lyonnais. En fin de prêt le 30 juin prochain, le joueur et les dirigeants lyonnais sont en effet d’accord pour un transfert définitif. Mais avant de boucler cette opération avec son club propriétaire, Villarreal, le club rhodanien envisagerait sérieusement de prolonger le prêt du Camerounais jusqu’à fin août. La propagation du nouveau coronavirus ayant imposé un arrêt prématuré de la saison en France.A en croire les informations de L’Equipe, l’objectif de cette (possible) prolongation viserait notamment à garder Toko-Ekambi, le temps d’être fixé sur les dates de la Ligue des champions et de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. « L’OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet, a expliqué l'agent de Toko-Ekambi dans l’émission L'Equipe du Soir, début mai. Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon ». Villarreal a fixé la levée de l’option d’achat du joueur à 11,5 millions d’euros.