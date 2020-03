La réponse cinglante de Neymar à Haaland : « Paris est notre ville »

Invité de l’émission « Talents d’Afrique » diffusée par Canal +, le défenseur camerounais de Montpellier a commenté le retour en sélection nationale de Nicolas Nkoulou, après un break de 3 ans.

« Un gros joueur »

Trois ans après s’être volontairement mis à l’écart de l’équipe nationale du Cameroun, Nicolas Nkoulou est de retour dans la tanière des Lions Indomptables. Et s’il y a un de ses coéquipiers qui ne cache pas sa joie à l’idée de refaire équipe avec le pensionnaire du FC Torino, c’est bien Ambroise Oyongo Bitolo. Invité de l’émission « Talents d’Afrique » diffusée par Canal +, le joueur de Montpellier s’est réjouit de la nouvelle.« Il [Nkoulou, Ndlr.] a pris le temps de bien nourrir sa pensée avant de revenir. Au vu de ce qu’il a vécu en 2017 où il a été frustré, il avait décidé de se mettre à l’écart », a déclaré Ambroise Oyongo Bitolo. Et de poursuivre : « s’il revient aujourd’hui, on ne peut qu’être contents car c’est un gros joueur, c’est quelqu’un qui a toujours tout donné pour la sélection. Avec Nkoulou et son expérience, c’est la bienvenue, c’est un bon retour pour nous ». Ambroise Oyongo Bitolo et Nicolas Nkoulou ont remporté avec le Cameroun la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017 au Gabon.