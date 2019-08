La promesse de Ronaldo à son défunt père

Se cumplen 13 años de la muerte del padre de Cristiano Ronaldo, del mejor jugador de todos los tiempos ❤?

Desde lo más alto mirando como su hijo sigue haciendo historia. pic.twitter.com/BCRyY0zD62



— Cristiano Ronaldo ⚪⚫ (@Cr7Fran4ever) 6 septembre 2018



Its been 11yrs since #CristianoRonaldo's dad passed away?RIP Jose Dinis Aveiro?gone but nt forgotten? #HalaMadrid pic.twitter.com/Bmj58tDx6X

— Sahini❤CR7❤Hrithik? (@sahini_bose) 6 septembre 2016

est aujourd’hui intouchable en club comme en sélection. A 34 ans, le quintuple Ballon d’Or compte déjà à son actif des dizaines de records qui font d’ores et déjà de lui l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire. Des records qui ne risquent pas d’être battus de sitôt.A lire aussi >> Ronaldo reconnaît l'apport de Messi dans ses succès ! Mais tout n’a pas toujours été simple pour. Né à Funchal, sur l’île de, sa famille ne croulait pas sous l'or, et le petita trouvé dans le football une échappatoire à une pauvreté qui le guettait. En 1997, il a même dû quitter son île pour Lisbonne et le Sporting Portugal à l’âge de 12 ans." a confié le numéro 7 merengue qui porte un regard tendre sur son géniteur, disparu prématurément il y a treize ans à l'âge de 52 ans :« Quand je parle de mon père, je suis fier de lui car il m’a appris beaucoup de choses. Je me souviens un jour, en rentrant de l’entraînement, je lui ai dit que, plus tard, nous aurions une grande maison et que nous deviendrions riches. Il m'avait répondu que c'était impossible.A lire aussi >> Le surnom gênant de Cristiano Ronaldo quand il était petit