La presse anglaise dévoile le prix que le PSG aurait fixé pour Edinson Cavani

C’est fini entre le Standard de Liège et Paul-José M'Poku ! Le milieu offensif international congolais quitte son club formateur pour la deuxième fois de sa carrière. Revenu en Belgique à l’été 2017 après de courtes expériences du côté de l'Italie et de la Grèce, le capitaine liégeois s’est engagé ce mardi en faveur du club émirien Al-Wahda SCC pour une durée d’un an et demi (plus une année en option). Selon les médias belges, les "Rouches" empochent environ 2 millions d’euros dans l’opération. Agé de 27 ans et passé par l’Angleterre (Tottenham), l’Italie (Chievo Vérone, Cagliari) et la Grèce (Panathinaïkos), le natif de Kinshasa a porté le maillot du Standard de Liège à 224 reprises, pour 45 buts et 38 passes décisives. M'Poku va ainsi vivre à Abu Dhabi sa première expérience hors des frontières européennes.Mbwana Samatta à Aston Villa, c’est officiel. Quatre ans après son arrivée à Genk en provenance du TP Mazembe, l’attaquant international tanzanien a été annoncé ce mardi par le club anglais, actuel 18eme de Premier League. Auteur de 75 buts (dont 3 en Ligue des Champions) sous le maillot des actuels champions de Belgique, le joueur de 27 ans s’est engagé jusqu’en juin 2024 et devra obtenir un permis de travail. La somme de 11,7 millions d’euros est évoquée pour cette transaction.A 25 ans, l'international algérien, Nabil Bentaleb, retourne en Angleterre. Newcastle annonce ce mardi avoir obtenu le prêt du milieu de terrain de Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison. Les Magpies, actuels 12emes Premier League, auront alors une option d’achat (estimé à 10 millions d’euros par Bild) sur l’ancien joueur de Tottenham, tombé en disgrâce à Gelsenkirchen cette saison. « Il est passé de la Premier League à Schalke et a également joué en Ligue des Champions, nous par conséquent sommes ravis de l’avoir. C’est une belle recrue », s’est félicité Steve Bruce, le manager de Newcastle.Selon El Chiringuito, le président de Tottenham Daniel Lévy aurait rencontré son homologue du Real Madrid Florentino Pérez. Le but de la discussion ? Évoquer l’éventualité d’un transfert de Gareth Bale chez les Spurs, où le Gallois s’était révélé aux yeux du grand public. Du haut de ses 30 ans, le gaucher est encore évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt.Annoncée depuis plusieurs jours, l’information a été officialisée ce mardi. Sébastien Desabre revient au poste d’entraîneur du WAC Casablanca, où il succède au Serbe, Zoran Manojlovic. Âgé de 43 ans, le technicien français trouve ainsi un nouveau défi après son limogeage le mois dernier par Pyramids FC, où il était arrivé cet été après avoir conduit l’Ouganda en huitièmes de finale de la CAN 2019. Fort d’une décennie d’expériences sur le continent africain, Desabre avait déjà occupé le banc du Wydad en 2016-2017, succédant alors au Gallois John Toshack. Le Drômois, qui dirigea notamment l’ASEC Abidjan et l’Espérance de Tunis, hérite d’une équipe en tête de la Botola (29 points, avec une longueur d’avance sur la RS Berkane) et 2eme de son groupe de Ligue des Champions (derrière les Mamelodi Sundowns).