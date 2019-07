La performance de Samuel Eto'o que Messi et Ronaldo n'ont jamais réussie

"C'est une fierté. Ça faisait dix-sept ans qu'on n'était pas arrivés à ce niveau, depuis ma génération en 2002 (défaite 3-2 aux t.a.b. contre le Cameroun). Je félicite Alain Giresse car il m'a légué un groupe et il m'a permis de mieux le connaître. On a eu de longues discussions. Cette qualification est aussi pour lui, car il a fait un bon boulot au Sénégal. Il fait partie aussi de ce travail-là", a confié Aliou Cissé en conférence de presse. De plus, Aliou Cissé est revenu sur la tension palpable sur le terrain lors de la rencontre, rendant le scénario de celle-ci encore plus marquant. "C'est le charme du foot, cette excitation. C'est indécis, on ne maîtrise rien du tout. Le match a été incroyable, ça restera dans les annales du foot africain", a ensuite ajouté le sélectionneur sénégalais. Maintenant, place à l'Algérie en finale, vendredi soir.