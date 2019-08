La nouvelle stratégie lyonnaise est-elle la bonne ?

Pour la première fois depuis des lustres, l’Olympique lyonnais attaque la saison avec un seul joueur de champ formé au club dans son équipe-type. Mais se renforcer ailleurs n’est pas un gage de réussite pour les Gones, dont la gestion de la phase de transition dépendra leur réussite cette saison.

L’OL a vendu beaucoup de symboles de la reconstruction

Le Gang des Lyonnais ne fait plus la loi

Tousart, le nouveau Juninho ?

Lyon s’avance vers une nouvelle ère en amorçant un changement de cap qui le fait rompre en partie avec ce qui était son ADN depuis une décennie. Le même été où l’OL a cassé la lignée des entraîneurs issus du sérail (Garde, Genesio) ou au moins passé par le club comme joueur (Fournier) en nommant Sylvinho, certes avec la caution Juninho au-dessus de lui,Le capitaine Nabil Fekir est parti, comme Jordan Ferri, et les joueurs formés à Lyon se comptent désormais sur les doigts d’une main dans l’effectif professionnel. Anthony Lopes, Houssem Aouar, Maxence Caqueret, Amine Gouiri : ils ne sont que quatre à faire partie d’une potentielle première rotation. Seuls les deux premiers figurent même dans l’équipe-type de début de saison. C’est très peu pour un club qui s’est appuyé pendant des années sur son centre de formation pour se maintenir dans le Top 5 de L1, quand ce n’était pas sur le podium.Mais les pépites ont fui le nid une à une, ou plutôt elles ont été poussées vers la sortie, pour rembourser l’investissement consenti dans la construction du Groupama Stadium et du complexe allant avec. Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Mouctar Diakhaby et maintenant Fekir : ce sont autant de symboles de la reconstruction lyonnaise au sortir des fastes années 2000., où il avait dépensé sans compter dans l’espoir de garder de sa splendeur et de franchir enfin un cap en Ligue des Champions. Il a bien atteint le dernier carré de la C1 en 2010. Mais c’était un trompe-l’œil faisant oublier que le déclin était amorcé, à cause des fiascos Kader Keita ou Aly Cissokho, avant la catastrophe industrielle Yoann Gourcuff.C’était une époque où les maîtres du temple passés par la formation lyonnaise se faisaient rares. Il y en avait un ou deux dans le onze, rarement plus. Comme un rappel que cet OL moins « Gone » n’est pas un gage de réussite., qui lui a par exemple de faire souvent des misères au PSG, même si elle était aussi accompagnée d’une inconstance irritante. Ces spécificités sont désormais diluées dans un effectif où le Gang des Lyonnais ne fait plus la loi. D’aucuns pourront s’en féliciter. Mais rien ne dit que la recette désormais adoptée, entre post-formation de joueurs prometteurs et investissements calculés sur des internationaux en puissance, donne de meilleurs résultats. La dernière fois que l’OL l’a tentée, ça a fait un four.Cette fois, ce sont Thiago Mendes et Joachim Andersen qui doivent assumer un transfert à plus de 20 millions d’euros. Pareil pour Moussa Dembélé, qui a néanmoins une première saison à l’OL derrière lui. Ils seront attendus au tournant et ne pourront pas bénéficier du pare-feu qu’étaient les Lyonnais pur jus, même si Juninho devrait jouer ce rôle-là en coulisse. Au bout de huit ans entre Rhône et Saône entre 2001 et 2009, « Juni » était devenu un garant de l’esprit club de son temps sur le terrain.Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le capitaine de l’équipe de France Espoirs, d’abord considéré comme quantité négligeable à l’arrivée de Juninho, a finalement été déclaré intransférable. Sûrement parce que l’OL s’est souvenu que le talent ne faisait pas tout. L’histoire du club est là pour le rappeler.