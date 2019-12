La nouvelle coupe de cheveux de Cristiano Ronaldo

Pépé doit s'entraîner suffisamment bien

Après avoir marqué 35 buts en championnat français avec Lille, Pépé n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son arrivée à Londres. En 16 matches, l'Ivoirien n'a visité les filets adverses qu'à 2 reprises et n'a livré que 3 caviars. Très peu pour un joueur recruté pour 80 millions d'euros. Mais Mikel Arteta garde tout de même confiance en son joueur : "Je pense, évidemment, que c'est un grand changement de venir de France à ici, a déclaré Arteta aux journalistes avant le choc de dimanche avec Chelsea. De plus, il a trouvé une équipe qui, au moment où il n'était pas à son meilleur, l'environnement pour qu'il s'intègre n'était pas idéal, donc il ne s'agit pas seulement de lui. Nous sommes ici pour l'aider. S'il est prêt à apprendre, à travailler dur, je vous assure qu'il a le potentiel pour être au top, absolument au top. Il a montré en deux ou trois actions [lors du match nul 1-1 contre Bournemouth le 26 décembre] à quel point il peut être bon, mais il doit être constant", a indiqué le coach Espagnol après la défaite contre Chelsea (1-2) dimanche en Premier League."Le problème avec la confiance, c'est qu'il n'a confiance que s'il joue, ou qu'il a la confiance du manager s'il s'entraîne suffisamment bien pour me convaincre d'avoir confiance en lui. Je pense qu'il doit y avoir un mélange des deux. Mais la structure générale, notre façon de jouer et d'aborder le jeu et les choses que nous faisons sur le terrain vont les aider [les joueurs]. Nous ne pouvons pas exiger des attaquants ou des joueurs en attaque qu'ils génèrent des choses comme [la simple pression d'un bouton] - ils doivent avoir le jeu qui soutient tout ensemble et arriver en meilleure position autant de fois que possible pour pouvoir ensuite créer autant de situations que nous le voulons", a-t-il conclu, dans des propos relayés par Goal . A lire aussi >> Premier League : Chelsea renverse Arsenal