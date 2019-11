La mère de Cristiano Ronaldo accuse la mafia du football

Et si c'était lui, The Mane of the season ?



Sadio Mané a encore sauvé @LFC, longtemps mené à @astonvilla : passe décisive pour Robertson, puis but de la victoire au bout du temps additionnel.



A votre avis, le Sénégalais mérite-t-il le Ballon d'Or ?



« J’ai du mal à décrire à quel point nous sommes heureux », a déclaré le sénégalais sur le site officiel du club. « Nous sommes très heureux et méritons de gagner ces trois points, ce qui était vraiment important pour nous » « En première mi-temps, ce n’était pas notre meilleure performance mais nous devions tout faire en équipe, tout donner et essayer, essayez encore. C’est ce que nous avons essayé de faire. À la fin, nous avons créé des occasions et marqué deux buts. Bien sûr, ce n’était pas notre meilleure performance, mais nous méritions les trois points. » Cette victoire permet à Liverpool de conserver son avance de six points sur Manchester City, qui a également battu Southampton ce samedi. « Nous avons un grand respect pour Manchester City. C’est une très bonne équipe mais nous allons jouer à Liverpool et nous sommes aussi une très bonne équipe. Je pense que ce sera un match très intéressant et nous l’attendons avec impatience », a-t-il conclu.