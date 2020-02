La meilleure équipe type combinée de Real Madrid - Manchester City

OFC a pensé à faire la revue de l'effectif des deux équipes tout en vous présentant une équipe combinée avec les stars des deux équipes. On y trouve des joueurs qui brillent d'un côté comme de l'autre et on vous prévient dès maintenant, c'est du lourd et le choix était difficile à faire avec toutes ces stars présentes dans les deux clubs.Comme gardien, le choix était difficile à faire entre Ederson Moraes et Thibaut Courtois. Mais on a finalement préféré Moraes, car même si le Belge sort parfois des parades spectaculaires, il commet souvent des bourdes fatales pour son équipe, contrairement à Moraes qui est plus constant.En défense, c'est une paire Sergio Ramos-John Stones qui rassure, bien qu'un Rapahel Varane aurait pu trouver sa place. et pour les latéraux ? Daniel Carvajal et Ferland Mendy sont plus offensifs et ont un apport plus important pour leur équipe. Le Français a d'ailleurs réussi à envoyer Marcelo aux oubliettes.Au milieu, la paire Casimero - Toni Kroos est indispensable. Certains diront qu'ils préfèrent Fernandinho, mais en vue de sa saison, le Brésilien, souvent utilisé en défense, ne mérite pas d'y être. Kevin De Bruyne est incontestable pour servir les attaquants alors que Luka Modric a perdu beaucoup de son niveau depuis son Ballon d'or gagné il y a deux ans.En attaque, on a choisi deux joueurs rapides et techniques sur les ailes, à savoir Riyad Mahrez et Raheem Sterling qui alimenteront ... Sergio Aguero en attaque. Non, nous on préfère Karim Benzema car il a un meilleur ratio occasions/buts que l'international Algérien. Et vous ? Êtes-vous d'accord avec notre équipe type ?A lire aussi >> Raheem Sterling (Manchester City) : « Le Real Madrid, un club fantastique »