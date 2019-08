La Lazio Rome repousse une offre pour Felipe Caicedo

Recruté cet été pour 4 millions d’euros, Edouard Mendy n’a pas raté ses débuts avec le Stade Rennais, sur le terrain de Strasbourg. L’ancien Rémois a notamment sorti le grand jeu pour repousser une penalty peu avant la pause.A la fois solide défensivement et disponible offensivement, Hamari Traoré a réussi un match plein dans le couloir droit. Sur une de ses incursions, l’international malien a délivré un centre en retrait parfait que le Sénégalais Mbaye Niang ne se privait pas de convertir en but.Arrivé pour 8 millions d’euros en provenance de Genk cet été, Joseph Aidoo n’a visiblement pas eu de mal à digérer le poids de ce transfert. Face à Valence, la recrue défensive phare du Celta a rayonné, avec six interceptions et un taux de passes réussies proche de la perfection (98%).Intraitable dans son duel avec Pierre-Emerick Aubameyang, Joël Matip a su rapidement ôter toute illusion de but au Gabonais. Le défenseur a fait bien mieux en ouvrant le score pour les Reds de la tête.En une vingtaine de minutes, Achraf Hakimi a marqué de son empreinte le déplacement du BVB à Cologne (1-3). Le latéral international marocain a donné l’avantage à son équipe d’un coup de tête imparable consécutif à une jolie détente (1-2, 86e), avant de lancer l’action du troisième but.Arrivé du Havre cet été, Zinedine Ferhat est déjà comme un poisson dans l’eau en Ligue 1. L’ancien joueur de l’USM Alger termine le match à Monaco (2-2) avec deux passes décisives, et aurait même pu en ajouter une troisième à sa feuille de statistiques si Philippoteaux n’avait trouvé la barre.Idrissa Gueye a vécu dimanche son baptême au Parc des Princes. Pour sa première apparition sous le maillot parisien, le milieu défensif sénégalais a joué simple, avant de monter en puissance au fil des volumes et récupérer davantage de ballons dans l’entrejeu.Auteur d’un match majuscule contre le PSG la semaine précédente, Eduardo Camavinga a confirmé à Strabourg. A 16 ans, le milieu de terrain s’affirme comme un surdoué, au volume de jeu et à la capacité de projection hors du commun.Entré en jeu à la 78eme minute de la partie face au Betis Séville (5-2), l’ailier gauche bissau-guinéen est devenu à 16 ans et 298 jours le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire du Barça à évoluer dans l’élite espagnole. Provocateur, percutant, le produit de la Masia n’est pas passé loin de marquer (87eme).Personne ne l’avait vu venir, et pourtant ce dimanche soir, Eric-Maxim Choupo-Moting a inscrit dimanche face à Toulouse (4-0) son premier doublé en Ligue 1 ! L’attaquant camerounais, rapidement entré à la place d’Edinson Cavani, blessé, a été décisif dans le succès du PSG, avec un doublé, dont une ouverture du score de toute beauté qui le voit éliminer plusieurs défenseurs adverses avant de tromper Baptiste Reynet.Mohamed Salah a été le grand artisan de l’éclatante victoire de Liverpool sur Arsenal (3-1). Le temps de régler la mire et l’Egyptien était lancé. Son vis-à-vis David Luiz n’a vu que du rouge après la pause, concédant le penalty du break au Pharaon, avant de voir ce dernier le semer pour inscrire le troisième.