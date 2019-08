La Juventus Turin surveille Moussa Dembélé (Lyon) de près

Mamadou Samassa hastanede kontrol atında ve tüm taraftarlarımıza selamı var. https://t.co/3QjGjVEncT pic.twitter.com/mpzeV5YCqK — Sivasspor (@SivassporKulubu) 17 août 2019

Débarqué cet été endu côté de, le gardien international malien,(29 ans, 11 sélections) s’est fait une énorme frayeur lors de la 1ère journée du championnat turc, samedi face à 3-0 ). À la suite d’un choc avec un attaquant adverse à laminute de jeu, le géant malien (1,97m) a été percuté en pleine poitrine et est mal retombé, sur la tête. Alors qu’il partait se faire soigner sur le bord de la pelouse, le transfuge de l’ES Troyes s’est ensuite écroulé, victime d’un malaise effrayant !Inconscient et évacué en ambulance vers l’hôpital le plus proche, le dernier rempart desa suscité beaucoup d’inquiétudes et de nombreux supporters turcs, maliens et africains ont exprimé leur soutien sur les réseaux sociaux. Heureusement, dans la nuit,a tweeté une photo de son gardien de but, tout sourire et pouce levé. Le tout accompagné de ce message rassurant: "