La Juventus Turin ne lâche pas Sandro Tonali

Selon le Daily Mail, Arsenal pourrait se séparer de plusieurs cadres lors du Mercato d’été. Les Gunners auraient de dégraisser pour financer une partie de leur campagne de recrutement.

Se débarrasser du salaire d’Özil, Mustafi et Mkhitaryan sur la liste des transferts



Selon les informations du Daily Mail, Arsenal devrait animer le prochain Mercato d’été. Mais avant de penser à d’éventuelles recrues, les Gunners souhaiteraient se séparer de plusieurs éléments afin de gonfler leur enveloppe de recrutement (). Surtout en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Outre les fins de contrat de Petr Cech, Danny Welbeck et Aaron Ramsey, qui va poursuivre sa carrière avec la Juventus Turin, la formation managée par Unai Emery serait aussi à la recherche d’une solution pour Mesut Özil, qui percevrait actuellement un salaire estimé aux alentours de 400 000 euros semaines.Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2021, l’ancien joueur du Werder Brême et du Real Madrid aurait bel et bien été placé sur la liste des transferts. Idem concernant Shkodran Mustafi et Henrikh Mkhitaryan. Les deux hommes ne devraient pas être retenus en cas d’offre satisfaisante dans les prochaines semaines. A en croire nos confrères anglais,Et il ne faudra pas oublier le cas des prêtés comme David Ospina ( Naples ) et Calum Chambers (Fulham) qui ne devraient pas avoir d’avenir du côté de l’Emirates Stadium.