La Juventus pourrait passer à l’offensive pour Icardi (PSG)

« Plus on le flatte, plus Messi marche sur le terrain !»

A lire aussi >> Les déboires du Barça, signes de déclin ou prémices de mutation ? A bientôt 33 printemps,fait désormais face à une vague de critiques sans précédent. Nul n’est prophète en son pays, c’est d'ailleurs en, que le mythe semble s’éteindre le plus vite. En effet, l’illustre gardien de l’ Hugo Gatti (76 ans), a même osé affirmer que "Messi n’est plus un phénomène" et qu’il est même pénalisant pour sa formation catalane ! "El loco" (le fou) Gattti s’est exprimé lors de la célèbre émissionpour dire tout ce qu’il pensait de son compatriote : « Je m’en fiche si on me critique en Argentine. Je suis très argentin et Messi est un phénomène, mais il n’est plus un phénomène maintenant… » a confié l’ancienne idole desur la TV espagnole avant d’ajouter :». Gatti ne pardonne rien à son compatriote et juge même qu’il n’est plus la solution mais un fardeau pour son équipe. «» Des propos sévères qui risquent de ne pas du tout plaire au stratège blaugrana, auteur de 23 buts en 30 rencontres disputées depuis l’entame de la saison. Au principal intéressé de répondre sur le rectangle vert dès ce samedi lors du déplacement dusur la pelouse dude l'attaquant ivoirien