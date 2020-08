La Juventus ne compte pas céder Cristiano Ronaldo

Retrouvez les principales réactions à l'issue du quart de finale de Ligue des Champions entre Leipzig et l'Atlético Madrid (2-1).

« On est tous très contents, nous l’avons fait ! Le PSG , c'est le plus grand club français. On s’attend à un très gros gros match, on va essayer de tout donner pour aller chercher la victoire. Diego Costa ? C'est quelqu'un de très agressif, mais le coach m'avait bien préparé et j'ai su le museler. »