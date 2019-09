La Guinée-Bissau réagit, son père parle du Portugal... Ansu Fati suscite la cacophonie

Le coach de Chelsea avait comparé cette affaire avec une autre. Il admet qu’il s’est disputé avec Jimmy Floyd Hasselbaink parce qu’il ne lui avait pas passé le ballon quand les deux hommes jouaient pour Chelsea. « Je me souviens d’avoir été dans une loge à Southampton avec Jimmy Floyd Hasselbaink. J’ai marqué, raconte Lampard. Ensuite, il s’est plaint que je ne lui avais pas passé le ballon dans le match et que j’aurais dû le lui passer à un moment différent de mon but. Il a dit : Vous en avez marqué un. Tu essaies juste d’en marquer un autre et de ne pas me le passer. Et c’était tout. C’était Jimmy. Et c’est ça, le football. Ce sont des personnalités différentes », déclare Lampard. « Il m’a probablement ignoré pendant quelques jours et nous avons reparlé après cela. C’était très bien. Il n’y avait pas de gros problème. C’est juste que je m’en souvienne. En vieillissant et en y réfléchissant, je le respecte probablement pour ça. C’est ce qui a fait de Jimmy la force qu’il était à l’époque. Les grévistes devraient être et doivent avoir un élément d’égoïsme », a ajouté Frank Lampard. Mané et Salah se sont réconciliés depuis et ils seraient prêts à mettre une fessée à Chelsea ce dimanche dans le choc du championnat Anglais.