La Gantoise : Le président répond à Jonathan David qui veut aller à Lille

Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, la superstar des Diables Rouges du Congo Thievy Bifouma a quitté Yeni Malatyaspor. Le buteur congolais s’est engagé cette semaine avec le Shenzhen FC. Il va participer à la reprise du championnat chinois qui est espérée à la fin du mois. Le montant de ce transfert est estimé à 2,8 millions d’euros. La durée du contrat signé par le joueur de 28 ans n’a pas été communiquée. Révélé à l’Espanyol Barcelone, Bifouma évoluait en Turquie depuis janvier 2017 et son départ de Bastia. Cette saison, il a marqué six buts dans le championnat turc. L’international congolais va maintenant avoir l’occasion d’exporter son sens du but en Chine. A Shenzhen, il évoluera sous les ordres de l’illustre technicien italien Roberto Donadoni. A lire aussi >> Mercato : un international congolais rejoint le FC Barcelone Après avoir connu le Derby della Madonnina sous les couleurs de Milan et de l’Inter, les terrains de la Premier League avec Liverpool et ceux de la Ligue 1 avec Nice et Marseille, la superstar italo-ghanéenne Mario Barwuah Balotelli se dirige désormais vers le 12du groupe A de Serie C, Côme ! Selon Sky Sports, des discussions auraient débuté entre les deux parties et «Super Mario» serait séduit par le projet proposé. Le média italien a, toutefois, précisé qu’aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Auteur de seulement cinq buts depuis le début de saison en Serie A, l’ancien avant-centre des Reds a été prié de trouver un nouveau club lors du mercato estival. Arrivé librement l’été dernier en Lombardie, Balotelli est loin de faire l’unanimité surtout après avoir repris les entrainements, il y a quelques semaines, dans une forme physique qui laisse à désirer. >> Brescia : Balotelli part au clash avec son club ! Dans l’œil du cyclone depuis la défaite contre Osasuna (1-2), jeudi soir, et le sacre du Real Madrid, le coach du FC Barcelone Quique Setién a évoqué son avenir en Catalogne. Malgré toutes les critiques reçues lors des derniers jours, l’ancien coach du Bétis Séville a écarté l’idée d’un départ cet été: «J’ai toujours dit que je profiterai d’être là jusqu’au dernier jour. Je savais que les choses ne seraient pas faciles. Je n’ai jamais voulu partir(…)» a précisé l’entraineur de 61 ans dans un entretien accordé au Mundo Deportivo avant d'ajouter: «Je pense toujours que je vais rester toute ma vie dans les clubs. C’est ma mentalité. Quand je devrai m’en aller je le ferai » conclut-il. A lire aussi >> Mercato: Laurent Blanc futur coach du Barça ? Manchester United s’apprête à frapper un énorme coup sur le marché des transferts. Si l’on se fie à ce que rapporte ce samedi le quotidien The Sun, les Red Devils sont en passe de boucler la venue de l’international anglais, Jadon Sancho. Contre un montant de 110M€, ils auraient réussi à convaincre les responsables du Borussia Dortmund à leur céder leur joueur vedette. Après une longue période de négociations, tout est ficelé entre les deux clubs et il ne resterait plus au joueur qu’à s’entendre avec ses futurs acquéreurs. Si le transfert se concrétise, Jadon Sancho deviendra le transfuge le plus cher de l’histoire de Manchester United. Il battra le record du Français Paul Pogba, qui avait été recruté pour 105M€ en 2016. >> Mercato : le onze type des joueurs les plus chers de l'histoire Ce n’est pas encore complètement officiel, mais à en croire L’Equipe c’est tout comme. L’Espagnol Robert Moreno aurait été débarqué ce samedi de ses fonctions d’entraineur de l’AS Monaco. L’ancien sélectionneur de la Roja ne faisait tout simplement pas partie des plans des nouveaux dirigeants en place et en particulier Paul Mitchell, le directeur sportif anglais fraichement nommé. Ce dernier n’était pas du tout convaincu par le CV très léger du jeune technicien ibérique et il veut miser sur un entraineur plus expérimenté qu’il aurait lui-même choisi. Le coach en question devrait être Niko Kovac. Toujours selon la même source, tout est déjà réglé avec ce coach croate.