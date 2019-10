LA Galaxy : Un an de plus pour Zlatan Ibrahimovic ?

En conférence de presse pour publier la liste des joueurs sélectionnés pour les deux matches du Sénégal contre le Congo et l’

Eswatini

, ce mois de novembre,

Aliou

Cissé s’est exprimé sur la programmation de ces rencontres.

Le Sénégal joue son premier match des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun, contre le Congo, le 13 novembre à

Thiés

et puis contre l’

Eswatini

, le 17 novembre à l’extérieur. Les dirigeants sénégalais avaient envoyé une demande à la CAF pour un décalage des matches afin de permettre au sélectionneur des lions de la

Téranga

, de disposer de tous ces joueurs. Cependant, malgré la demande des Sénégalais, l’instance dirigeante du football n’a pas répondu. Les deux rencontres sont programmées aux dates échues.

Interrogé sur ce sujet,

Aliou

Cissé a affiché sa déception « nous ne sommes pas d'accord avec cette date du match. La CAF nous oblige à jouer le 13 et on s'y plie. Cela ne nous arrange pas ! Quand on a une fenêtre de dates FIFA du 10 au 19 novembre, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13 d'autant plus qu'il y'a des équipes qui jouent le 14. La programmation qu'on avait faite, c'était de pouvoir jouer le vendredi 15, pour voyager le samedi 16 et jouer le 19 contre

Eswatini