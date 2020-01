La FTF va qualifier les recrues du CA pour le derby

Officier de l'armée de l'air camerounaise, Néant, 37 ans est international depuis 2008. Il a été retenu pour le Mondial 2014 au Brésil, et à cinq phases finales de la coupe d'Afrique des nations: 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019. Il a arbitré au mois de juillet dernier la finale de la CAN en Egypte Algérie-Sénégal (1-0). Dans un premier temps, la FTF a contacté la fédération sud-africaine pour obtenir la désignation de Victor Gomes. Mais des engagements ont empêché celui-ci de venir dans notre pays.La vente des billets de la rencontre Espérance Sportive de Tunis-Club Africain, dimanche 19 janvier à Radès commencera ce vendredi à 8h jusqu'à 17h aux guichets du stade olympique d'El Menzah aux prix suivants: 15, 25, 40 et 50 dinars. La vente se poursuivra samedi de 10 à 17h, et dimanche de 9 à 13h, toujours aux guichets d'El Menzah. Seuls les supporters de l'EST de plus de 18 ans seront admis au stade.