La franchise de David Beckham, l'Inter Miami, inaugurera son stade le 14 mars

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Eric-Maxime Choupo-Moting a analysé cette contre-performance, accusant notamment l'état de la pelouse où s'est déroulée la rencontre. « La motivation est toujours au beau fixe lorsqu’on joue à la maison, devant le peuple. Ce n’était pas facile pour les deux équipes. On a vu beaucoup de joueurs qui étaient fatigués de part et d’autres. Ça casse un peu le jeu. La pelouse nous a fait défaut. Nous jouons avec beaucoup de sérieux. Après, nous savons ce qui s’est passé la dernière fois (retrait de la Can 2019 au Cameroun, ndlr). Donc, nous prenons tous les matchs très au sérieux », a-t-il conclu. A lire aussi >> CAN 2021 : le Cap-Vert impose le nul au Cameroun