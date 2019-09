La France remonte à la 2eme place au classement FIFA

"On a une relation, même en dehors du terrain, qui est une relation humaine, qui est importante pour moi et pour lui aussi je crois, admet le milieu au micro de FranceTV. En dehors du foot, il y a des humains et c'est important d'avoir une bonne relation. Cela me permet de rester concentré sur le terrain et de tout donner jusqu'à la fin." "Idrissa, c'est incroyable. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas combien de ballons il a récupérés aujourd'hui, et ce n'était pas des ballons faciles. (...) Gana a fait un très bon match", admettait d'ailleurs le capitaine Thiago Silva sur RMC Sport après le match.