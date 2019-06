La Fiorentina confirme Vincenzo Montella (officiel)

Selon L’Equipe, le président Waldemar Kita et les potentiels acquéreurs du FC Nantes auraient demandé un rendez-vous à la DNCG.

A en croire les informations de nos confrères de L’Equipe, on se dirigerait de plus en plus vers une révolution du côté de Nantes. Le président Waldemar Kita et les potentiels acquéreurs du FCN auraient demandé un rendez-vous à la DNCG., mais il s’agirait d’une nouvelle étape dans le processus de vente des Canaris. Alors que Sabri Lamouchi aurait été désigné pour prendre la succession de Vahid Halilhodžić , le montant de l’opération serait supérieur à 80 M€. Pour rappel, Thierry Braillard, l’ancien adjoint au maire de Lyon et secrétaire d'État chargé des Sports, ferait office d’intermédiaire entre un fonds d’investissement et le douzième de Ligue 1.