La FIFA recadre la Fédération ivoirienne dans l'affaire Drogba

Une affiche totalement inédite qui mettra aux prises l'ambitieux PSG, qui joue sa première finale, et l'ogre bavarois, en quête de son 6e titre (le premier depuis 2013). Qui aura le dernier mot ? Orange Football Club se livre au petit jeu des pronostics Vainqueur de Leipzig 3-0, le club de la capitale française croisera le fer avec le Bayern Munich bourreau de l'OL 3-0, en finale de la C1. Ça sera une première dans l'histoire de la compétition. Après avoir vaincu le signe indien et passé le cap des 8es de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale française a l'occasion de toucher à son rêve ultime : gagner la Coupe aux grandes oreilles. Très costaud le club français, porté par son duo foudroyant Neymar-Mbappé, dispose cette année de toutes les armes nécessaires pour aller chercher le sacre en C1. Tous les signaux sont au vert pour les hommes de Tüchel. Mais la méfiance reste de mise. Le PSG devra faire face à l'ogre Bavarois. Le Bayern Munich est le grand favori pour la victoire finale. Le club munichois a tout écrasé sur son passage pour atteindre la finale avec 18 buts marqués depuis les 8èmes de finale dont la fessée infligée au Barça (8-2). Mais les allemands devront se montrer plus adroits et surtout vigilants en défense face à des parisiens redoutables. Face à l'OL en demi-finale les coéquipiers de Robert Lewandowski ont montré de sérieuses lacunes défensives. Le PSG pourrait ainsi accepter délibérément de laisser la balle aux Bavarois pour exploiter au mieux la vitesse de ses attaquants et la relative lenteur des défenseurs munichois.