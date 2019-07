La FECOFA fait une annonce de taille sur l'avenir de Florent Ibenge !

Neymar veut retourner à Barcelone et regrette d’avoir fait ses valises il y a deux ans pour devenir la tête de gondole du projet parisien. Oui mais voilà, tout n’est pas aussi facile que l’avait imaginé le joueur.

Juventus, Bayern, Real ?

A Barcelone, son départ est resté en travers de la gorge de beaucoup de gens, et on ne se précipite pas pour acter son come-back. Pas seulement pour une question financière, même si la difficulté de réunir les liquidités nécessaires est évidemment un frein majeur. Comme le relève L’Equipe ce mercredi, l’attitude des dirigeants catalans est compliquée à cerner, variable, et ne traduit pas un intérêt total pour Neymar. Une version confirmée par Mundo Deportivo, qui parle de « l’attitude passive » du Barça dans le dossier Neymar. Le champion d’Espagne ne veut pas se mettre dans le rouge pour faire signer la star brésilienne, et compte peut-être jouer la montre pour laisser la situation pourrir au PSG et ainsi payer moins cher l’ancien joueur de Santos.Un jeu dangereux, car Neymar est tellement décidé à quitter la France qu’il ne ferme pas la porte à d’autres destinations que le Barça. En résumé, son plan n’est pas de retourner à Barcelone avant tout mais bien de quitter Paris. A ce titre, le joueur aurait mandaté l’agent Pini Zahavi pour discuter avec d’autres mastodontes européens. Mundo Deportivo cite le Real Madrid, où Florentino Perez a toujours rêvé de faire venir Neymar, mais aussi la Juventus Turin et le Bayern Munich. Un temps envisagée, la piste Manchester United aurait été fermée après la non-qualification des Red Devils pour la Ligue des Champions.