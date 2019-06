La Coupe du Monde au Qatar ? Lionel Messi n'est pas sûr d'y être

Tottenham doit une grande partie de sa réussite à Mauricio Pochettino. Celle-ci fait la grandeur de son entraîneur, maître du projet, mais pose la question d’un avenir qui ne pourra pas être aussi glorieux.

Un titre européen est presque toujours un aboutissement, en soi. Ou alors, il faut être une machine rutilante comme le Real Madrid l’a été, ces trois dernières années, pour ne pas le considérer comme tel. Au moment d’aborder sa première finale de Ligue des Champions, Tottenham n’en est évidemment pas encore là. Et ne le sera pas dans un futur proche : son parcours saisonnier valide effectivement son projet et, aussi sûrement, le point final de celui-ci. Que les Spurs s’imposent ou non face à Liverpool, ce samedi (21h00), ils quitteront probablement le Wanda Metropolitano en diffusant la certitude qu’on ne les reverra pas de sitôt aussi loin, aussi haut.

Pochettino, garant du projet

L’idée que Tottenham pourrait devenir… comme Arsenal

Pour les supporters des Lilywhites, l’idée est d’autant plus difficile à accepter qu’elle a été émise par Mauricio Pochettino, lui-même. «et dans le « Big Four » de Premier League en rivalisant avec des projets comme à Liverpool, Manchester City ou United, alors nous sommes très naïfs », avait-il lâché après la qualification miracle acquise sur le terrain de l’Ajax Amsterdam. Tirer la sonnette d’alarme aux plus belles heures d’un club qui n’a plus disputé une finale européenne depuis 1984 : il y a là une forme de panache. Car lorsqu’il a débarqué dans la banlieue nord de Londres, il y a cinq ans, l’ancien défenseur n’avait raisonnablement pas de tels objectifs à remplir.Mais il a atteint un sommet inespéré, en y tenant une gigantesque part de responsabilité, même s’il s’évertue, à chaque fois, à congratuler ses joueurs, son staff, les invisibles du club… et même Daniel Levy, son président, premier visé par la problématique.Elle a été rattrapée si vite par le technicien argentin qu’il a lui-même tenté d’y mettre un coup de frein, l’été dernier, en n’investissant pas le moindre kopeck sur le marché des transferts. Ce malgré le départ, par exemple, d’un joueur aussi important que Mousa Dembélé.Pochettino a relevé tous les défis avec une facilité presque dérangeante, voire une réussite intrigante : combien de fois les Spurs se seraient qualifiés s’ils avaient disputé 100 fois cette deuxième période à la Johan Cruyff Arena, avec le même désavantage de trois buts ? Il serait fou de ne pas faire entrer ce miracle-là dans la réflexion globale mais il serait injuste d’en faire un élément majeur.Les valeurs du groupe, qui ont parfois tendance à nous rappeler quel formidable joueur Pochettino était ont aussi largement influencé ce parcours. Certains choix, précis - la confiance accordée à Moussa Sissoko, les responsabilités données à Lucas Moura - ont été primordiaux.D’autres, plus globaux, démontrent à quel point Pochettino est le capitaine irremplaçable d’un bateau qui ne navigue que parce qu’il est là : pour compenser le manque d’investissements sur le marché, il a lui-même accéléré le processus de formation en lançant et en optimisant le rendement de joueurs qui, disons-le franchement, n’auraient pas eu le niveau requis pour contribuer à maintenir Tottenham dans de telles sphères.Le technicien a posé les fondations, dressé les murs, les a tenus, et pourrait même y ajouter le toit de l’Europe. C’est bien la raison pour laquelle tout pourrait s’écrouler sans lui.« Je ne suis pas prêt à entamer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence, sans vous dire ce qu'il nous reste à faire, et à dire à nos fans ce que nous allons faire », avait-il aussi assuré.Mais le fait qu’une conjoncture aux nombreuses similitudes ait fini par condamner à des années de stagnation l’ennemi juré, Arsenal, est encore effrayant.