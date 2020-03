La CAF ne s’inquiète pas pour ses éliminatoires

Ci-après le palmarès des cinq grands championnats européens si l'exercice 2019/2020 venait à s'arrêter définitivement:

Premier League

Liga

Serie A

Bundesliga

Ligue 1

Le péril est dans la demeure. La panique qui saisit le sport mondial provoque reports, suspensions et annulations en cascade. Circuits et pistes sont désespérément vides. Les stades ne font pas exception à la règle, tous les championnats européens sont aujourd’hui à l’arrêt ! A lire aussi >> Colley, Matuidi, Mangala… Les joueurs qui ont été testés positifs au Coronavirus Les fédérations et les ligues concernées sont ainsi en train de spéculer sur les éventuelles dates de reprises, mais sans aucune certitude, ni de conviction absolue sur le fait que les différentes compétitions puissent être menées à leur fin. Et si ce scénario se vérifiait, et en supposant que ce sont les classements actuels qui seront pris en compte pour définir les champions sortants, les équipes qualifiées pour l’Europe et celles descendant à l’étage inférieur, quel serait alors le verdict au sein du Top 5 européen ?Liverpool (82 points)1) Liverpool 2) Manchester City 3) Leicester City 4) ChelseaManchester UnitedBournemouth, Aston Villa, Norwich City. FC Barcelone (avec 58 points)1) FC Barcelone 2) Real Madrid 3) FC Séville 4) Real Sociedad.Getafe et Atlético Madrid.Majorque, Leganes, Espanyol.Juventus (55 points)1) Juventus 2) Lazio 3) Inter Milan 4) Atalanta bergameRoma, Naples.Lecce, SPAL, Brescia.Bayern Munich (avec 55 points)1) Bayern Munich 2) Borussia Dortmund 3) RB Leipzig 4) Borussia MönchengladbachLeverkusen et Schalke 04.Werder, Paderborn. Barragiste : DusseldorfPSG (avec 68 points)1) PSG 2) OM 3) Stade RennaisLille et Reims.Amiens et Toulouse. Barragiste : Nîmes.