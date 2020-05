La Bundesliga compte finir la saison coûte que coûte 

La FFF a décidé lors de son dernier Comité Exécutif de reporter sa décision concernant les barrages entre la L2 et le National 1.

Si tout a été acté pour le dénouement des clubs concernés par la relégation en Ligue 2 et l'accession en Ligue 1, la FFF n'a pas encore finalisé le sort des clubs concernés par la promotion dans l'antichambre et la relégation en National 1. Dans son Comité Exécutif, l'instance indique que « la question de l’organisation du barrage entre le 18e de Ligue 2 et le 3e de National 1 sera examinée ultérieurement ».

Une décision prise le 20 mai

Autre point précisé dans ce rapport : la FFF « prend note également que la question des descentes et du barrage entre la Ligue 2 et le National 1 sera examinée par l’Assemblée Générale de la L.F.P. prévue le 20 mai 2020, étant rappelé qu’il sera très vigilant quant aux décisions qui seront prononcées à cette occasion et qui devront, en tout état de cause, être en cohérence avec celles déjà prises concernant les différents championnats nationaux et professionnels ». Concrètement, cela signifie que l'US Boulogne pourrait disputer un barrage contre Niort, comme l'a suggéré à l'AFP le président du club nordiste Reinold Delattre. « On pourrait faire jouer sans difficulté un barrage avant la reprise de la saison, c’est à dire fin juillet, début août, entre Niort et Boulogne. Ce serait équitable, et cela permettrait de donner du plaisir aux gens. »