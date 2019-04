L2 : Metz retrouve l'élite, Troyes s’envole, Nancy se donne de l’air

Le milieu de terrain messin Renaud Cohade affiche sa satisfaction après la victoire de vendredi soir face au Red Star. Les Grenats ont validé leur montée en Ligue 1.



🇫🇷 #REDFCM

⚽ Le FC Metz monte officiellement en @Ligue1Conforama !

💥 Une victoire 2-1 contre le Red Star !https://t.co/ij9iG2Ss0S

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 avril 2019



🇫🇷 #MultiLigue2

⚽ Thomas Delaine : "C'est incroyable, on va faire la fête tout le weekend, mais on ne lâchera pas le titre !"#beINLigue2 pic.twitter.com/QpNQEobenj

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 avril 2019

Grâce à sa victoire de vendredi soir face au Red Star (2-1), Metz a validé sa montée en Ligue 1. « On le mérite, on est premier depuis la 2eme journée et le groupe le mérite, a expliqué le milieu de terrain lorrain Renaud Cohade au micro de beIN Sports. On a affiché un super état d’esprit. Maintenant, la saison n’est pas finie,On espère que le coach (ndlr : Frédéric Antonetti) est heureux et qu’il va revenir parmi nous. On a quelques heures de bus pour le retour, j’espère que l’on aura droit à une petite bière dans le bus pour savourer ! »