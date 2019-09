L2 : Luzenac demande à retrouver sa place

Le club de Luzenac et son président Jérôme Ducros ont demandé à intégrer la Ligue 2 la saison prochaine.

C’est un épisode sans fin qui se joue depuis cinq ans entre Luzenac et la LFP. Depuis 2014 et l’interdiction pour le club de l’Ariège d’accéder à la Ligue 2, c’est un combat juridique de tous les instants. L’affaire a connu un nouveau virage au début de l’été puisque, qui avait validé en 2017 la décision de la Ligue d’interdire la promotion de Luzenac par faute de moyens et infrastructures. Une petite victoire pour Jérôme Ducros, président du club, qui a désormais des envies de grandeurs pour un club qui évolue désormais en Régionale 1. « Aujourd’hui, nous devons être réintégrés en Ligue 2. Point barre, somme Ducros dans L’Equipe. Cela fait cinq ans et demi que l'on nous crache dessus, excusez-moi du terme. On disait que nous n'avions pas de terrain pour évoluer en L2, ce qui était faux. Nous avions des conventions avec le Stadium de Toulouse. La LFP n'a pas voulu nous donner de dérogation. Elle a commis un très grand nombre d'erreurs de droit. » Et d’aller même plus loin dans sa perception du futur de Luzenac. «, lance-t-il avec assurance. En théorie, on devrait même être dans ce Championnat dès cette saison. Mais il faut monter l'équipe, ça ne se fait pas comme ça. Il faut trouver une solution. » S’il appelle la LFP à s’asseoir autour d’une table, Jérôme Ducros est loin d’avoir gagné sa guerre.