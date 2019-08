L2 : Lorient et Le Havre enchaînent, le Paris FC dans le rouge

Ce vendredi soir, lors de la 5eme journée de Ligue 2, Lorient et Le Havre se sont imposés contre respectivement Le Mans (1-2) et Grenoble (3-1) et poursuivent sur leur lancée. Défait à Ajaccio (1-0), le Paris FC est toujours dans le dur.

Clermont et Chambly se ratent, Sochaux en démonstration

Orléans y a cru, le Paris FC dans le dur

Tout va bien pour le Lorient de Christophe Pélissier. En déplacement à la MMArena, les Merlus ont tranquillement dominé Le Mans (2-1) ce vendredi soir.Dans le temps additionnel, la réduction du score d'Aloïs Confais n'a rien changé et les Manceaux n'ont pu éviter un nouveau revers et restent donc bon dernier. Dans le même temps, au Stade Océane, Le Havre n'a pas eu à forcer pour rester à portée du leader en dominant Grenoble (3-1).A la différence de buts, les joueurs de Paul Le Guen passent même second après cette journée.Car dans le même temps, Clermont a lâché de précieux points à domicile.Si la sensation Adrian Grbic a ouvert le score en première période sur penalty, son cinquième but en autant de matchs, les joueurs de Pascal Gastien se sont ensuite fait surprendre. Un but de Yanis Merdji dans le dernier quart d'heure a ainsi coûté deux précieux points, alors que l'AJA en profite pour se donner un peu d'air sur la zone rouge. Après deux succès en deux rencontres, Chambly marque le pas avec un troisième match nul de suite. En effet, contre Châteauroux (0-0), le promu a été impuissant et pointe désormais à la 5eme place.Contre Rodez, après avoir été mené deux fois au score, l'USO a profité d'un carton rouge du côté des Aveyronnais pour prendre les devants par Aurélien Scheidler dans les dernières minutes. C'était sans compter sur Ugo Bonnet qui a égalisé dans le temps additionnel. En déplacement à Niort, Caen n'a également pu faire mieux qu'un match nul (1-1) et reste dans le milieu de tableau. Enfin, le Paris FC a toujours autant de mal cette saison.