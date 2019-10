L2 : Les ennuis continuent pour Diaby-Fadiga

Privée de trois atouts offensifs et défensif majeurs à savoir Gabrielle Aboudi, Raïssa Feudjio et Yvonne Leuko, l’équipe nationale de football féminin du Cameroun n’a pas tremblé face à la RD Congo jeudi, en match aller du troisième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Au contraire, les filles qu’entraine Alain Djeumfa ont assuré, sans jamais être en danger. La première période de la rencontre aura suffi aux Lionnes Indomptables pour dompter leurs adversaires (2-0). Les Camerounaises lancent en effet les hostilités très rapidement. Alignées dans un 4-3-3 très offensif, les Lionnes sortent les griffes avec notamment une Nchout Njoya Ajara proche de marquer à deux reprises. La gardienne congolaise Ngoy Mudimbi Fideline étant à chaque fois sur ses gardes. Supérieures techniquement, les Camerounaises vont maintenir le pressing mais en se montrant parfois maladroites dans le dernier geste. Un peu comme Michaëla Abam et Alexandra Takounda, hésitantes sur des ballons intéressants. Toujours aussi déterminées malgré les échecs, les efforts des Lionnes seront finalement récompensés à la 28, lors que Meffometou déboule sur le couloir droit et envoie un centre précis qui trouve Charlène Meyong. Sans trembler, le milieu de terrain va effectuer un contrôle parfait de la poitrine avant d’enchaîner avec une frappe du pied gauche. La gardienne congolaise est battue (1-0, 28). Devant au score, l’équipe locale ne va pas baisser de régime pour autant. Et elle a vu juste ; puisque, quatre minutes plus tard, Nchout Njoya Ajara transformait un caviar de la jeune Alexandra Takounda (2-0, 32). Michaela Abam va tenter de l’imiter ensuite mais son tir va heurter le montant droit de Ngoy Fideline (35). Au retour des vestiaires, les Lionnes Indomptables vont alors gérer leur avantage tranquillement. Jamais mise en danger, l’équipe camerounaise a tenu jusqu’à la fin. Une bonne option pour les coéquipières de Gaëlle Enganamouit qui se déplacent en RDC le 8 octobre prochain pour le match retour.