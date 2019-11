L2 : Lens enfonce Lorient et prend la tête, Sochaux revient dans le Top 5

Lens a arraché la victoire contre Lorient ce samedi (1-0) et s’est emparé de la tête du classement de L2 par la même occasion, aux dépens de Merlus qui en sont à quatre matchs sans succès. Vainqueur à Niort (0-2), Sochaux revient dans le Top 5 et est virtuellement barragiste.



#RCLFCL (1-0) LEADER !!!! Le RC Lens l’emporte face au @FCLorient sur la pelouse de #BollaertDelelis ! pic.twitter.com/upMdAvej52

— Racing club de Lens (@RCLens) November 2, 2019

Sochaux à la relance

Le PFC n’y arrive pas, même à 11 contre 9

Lens réussit l’excellente affaire du week-end. Le Racing a fait coup double ce samedi, en s’offrant un succès de référence dans le choc contre Lorient (1-0) et en prenant par la même occasion la tête de la L2. Si les Nordistes n’ont plus perdu en championnat depuis la fin août, les Merlus n’y arrivent plus. Ils ont concédé une deuxième défaite de rang et enchaîné un quatrième match sans succès, ce qui leur coûte leur place sur le podium.Dans un match électrique, à l’image de l’expulsion de Philippe Montanier en début de seconde période, la lumière est venue d’un penalty transformé en fin de match par Tony Mauricio (82eme). Les Lensois ont ainsi été récompensés de leur domination d’ensemble, qui a obligé Paul Nardi à multiplier les parades lors du premier acte (4eme, 24eme, 26eme) pour maintenir son équipe dans le match.Lorient a certes réagi après avoir concédé l’ouverture du score, avec une belle de 1-1 pour Yoane Wissa (86eme). Mais c’était trop tard pour une équipe qui cale après avoir ébloui la L2 en début de saison. Avec un point pris sur ses deux dernières sorties, Sochaux était sous pression pour rester dans le bon wagon et a repris sa marche en avant à Niort (0-2). Tournant du match, le penalty d’Ibrahim Sissoko sorti par Maxence Prévot en début de match (9eme). Les Lionceaux ont ensuite fait la différence en seconde période, grâce à des buts de Victor Glaentzlin (60eme) et Jérémy Livolant (64eme). Le FCSM revient ainsi dans le Top 5, à une place de barragiste virtuel. Victor Glaentzlin (Sochaux)[/caption]Après la claque reçue à Nantes en Coupe de la Ligue dans la semaine (8-0), le Paris FC s’est rassuré en ne prenant pas de but à Grenoble (0-0). Mais les hommes de Mecha Bazdarevic ont laissé passer l’opportunité de ramener mieux qu’un point contre une équipe qui a joué 40 minutes à 9, suite aux expulsions de Charles Pickel (32eme) et Ibrahima Coulibaly (52eme). Romain Armand a gâché la balle de match sur penalty (78eme).Georges Gope-Fenepej a inscrit d’entrée le seul but d’un match marqué aussi par l’expulsion de Johan Gastien (58eme). Avec trois revers sur les quarts dernières journées, le CF63 décroche dans la course à la montée.L2 (J13) : Ajaccio et Troyes prennent les commandes, Caen va mieux