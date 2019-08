L2 : Le Paris FC annonce l'arrivée d'Ali Abdi

N'entrant plus dans les plans de la Fiorentina, le milieu de terrain offensif Valentin Eysseric a la cote en Ligue 1. L'ancien Niçois plairait particulièrement à Toulouse et Rennes.

Quelques mois après avoir quitté Nantes (7 matchs en six mois), Valentin Eysseric va-t-il faire son retour en Ligue 1 ? D'après nos confrères de TMW, le milieu de terrain français (27 ans) est dans le viseur du Stade Rennais et de Toulouse. Le joueur de 27 ans formé à Monaco n’est plus en odeur de sainteté à la Fiorentina et pourrait ainsi trouver une porte de sortie dans un championnat qu’il connait bien pour y avoir évolué dans 4 clubs différents (Monaco, Nice, Saint-Etienne, Nantes). Lié jusqu’en 2022 avec la Viola,, mais un prêt n’est pas exclu par le club italien.