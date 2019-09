L2 : Le Havre accroché mais leader, le Paris FC s'enfonce

Accroché par Orléans (2-2), Le Havre s'empare néanmoins du fauteuil de leader de la Ligue 2. Battu à domicile par Clermont, le Paris FC continue pour sa part de s'enfoncer dans le bas du classement.

Guingamp sombre à Sochaux



⚽️ #MultiLigue2

😡🗯️ Le coup de gueule de Pierrick Valdivia : "On est tous dans la même m**de"#FCSMEAG pic.twitter.com/OCYtTNIjL6

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2019

Chambly surclassé, Châteauroux a enfin marqué mais...



Châteauroux : Quel but de Romain Grange !

Un corner direct !! https://t.co/rQ8hGbGHyG

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2019

En attendant les deux derniers matchs de cette 8eme journée de Ligue 2 (), c’est Le Havre qui reprend provisoirement les commandes du classement. En déplacement sur la pelouse d’Orléans, qui a mené deux fois au score, l’écurie entraînée par Paul Le Guen ramène un point (2-2), Tino Kadewere (sur penalty) et Jamal Thiare marquant pour les visiteurs. Avec ce résultat, les Normands disposent d’une meilleure différence de buts par rapport à Lorient et Troyes (qui s’est imposé in extremis lors d’un derby des plus bouillants contre Auxerre, 2-1).Juste après ce trio de têtes, c’est Valenciennes qui est à l’affût avec une longueur de retard. Et ceci malgré le match nul concédé à la maison contre Niort (1-1), qui a terminé le match à neuf (). Derrière les coéquipiers de Teddy Chevalier (qui a marqué un coup-franc magnifique), on retrouve deux équipes avec quatorze points : Clermont (qui a battu le Paris FC, 2-0) et Ajaccio (qui s’est imposé 4-2 au Mans, Hugo Cuypers faisant basculer la rencontre avec un doublé en seconde période). Un cran plus bas, c’est Sochaux qui confirme son excellent début de saison. Après deux matchs sans victoire, les Lionceaux ont relancé la machine contre Guingamp (3-1). Alors que les Bretons traversent une sérieuse période de turbulences, les locaux ont notamment fait la différence sur un doublé d’Abdoulaye Sané (qui a aussi raté un penalty).Parmi les autres résultats de ce vendredi soir, il y a le large succès de Nancy aux dépens de Chambly (3-0), qui avait déjà pris une fessée lors de la dernière journée. De son côté, Châteauroux a marqué son premier but de la saison via Romain Grange , mais cela n’a pas été suffisant pour se défaire de Grenoble (1-1). La Berrichonne occupe la 19eme place du classement, avec un point d’avance sur