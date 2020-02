L2 : L'AC Ajaccio et Troyes brillent, Ménez fait gagner le Paris FC

Coup de tonnerre sur la planète football ! L'UEFA a annoncé ce vendredi soir l'exclusion de Manchester City de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. Le club anglais est soupçonné d'avoir violé les règles du fair-play financier.



Uefa announce Man City banned from next two seasons of the Champions League and fined 30 million euros pic.twitter.com/yUku5PMGZ4

— tariq panja (@tariqpanja) February 14, 2020

Quelles conséquences pour Guardiola et les stars de City ?

C'est officiel :. Le club mancunien a été exclu de toutes compétitions européennes pour les deux prochaines années. L'UEFA a annoncé cette sanction ce vendredi soir, via un communiqué officiel. Manchester City est soupçonné d'avoir violé les règles du fair-play financier. Il s'agit d'un coup d'arrêt majeur dans le développement de l'écurie anglaise, qui était devenue incontournable outre-Manche depuis une décennie. City écope également d'une amende de 30 millions d'euros. Le club a la possibilité de faire appel devant le TAS (tribunal arbitral du sport).Avec cette sanction,. La campagne actuelle est la dernière avant une longue période d'absence dans la compétition de clubs la plus relevée. Il reste à savoir quelles incidences cette sanction aura pour l'avenir de l'équipe première.Cette semaine, Pep Guardiola avait évoqué avec classe son avenir , mettant en exergue l'importance de la C1 cette saison avec la perte probable du titre de champion d'Angleterre. « Si nous n’éliminons pas le Real Madrid, je serai viré, avait-t-il lâché dans des propos accordés à Sky Sports. Le propriétaire ou le directeur sportif viendra me voir et me dira, "ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions". Et je lui répondrai "D’accord, merci, c’était un plaisir" ».Outre cette longue suspension, Manchester City sera donc aussi condamné à payer une amende conséquente de 30 millions d'euros. Un montant considérable qui impactera forcément les prochaines périodes de transfert pour le club le plus dépensier d'Angleterre.