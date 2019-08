L2 : Guingamp s’incline contre Valenciennes et ne décolle toujours pas

Un penalty transformé par Malek Chergui a suffi lundi à la défaite de Guingamp contre Valenciennes en clôture de la 5eme journée de L2 (0-1). L’En Avant n’a gagné qu’un seul match cette saison et pointe à la 15eme place, loin derrière le VAFC (5eme).



Guingamp sanctionné par un VA réaliste

Guillaume a raté deux balles de break

Le début de saison de Guingamp est décidément bien chaotique. Eliminé dès le 1er tour de la Coupe de la Ligue à Orléans (4-1), l’En Avant reste englué en deuxième partie de classement en L2. Il est scotché à 5 points et une seule victoire après sa défaite à domicile contre Valenciennes lundi en clôture de la 5eme journée de L2 (0-1). Malek Chergui a inscrit sur penalty l’unique but de la soirée à Roudourou (37eme). Le VAFC enchaîne ainsi un troisième succès de rang en championnat et se retrouve 5eme.Et ce dès samedi prochain, à l’occasion d’un déplacement périlleux chez le leader Lorient (15h00).Les Costarmoricains ont encore affiché leurs limites dans leur expression offensive. S’ils ont dominé dans la possession, ils ont peiné pour se créer des occasions, en dépit d’un Ludovic Blas remuant lors du premier acte. Yeni Ngbakoto a certes trouvé le poteau de la tête en début de match (6eme). Mais c’était à peu près la seule alerte sur le but de Jérôme Prior avant la mi-temps.L’ancien Grenoblois ne l’a pas laissée passer.Au retour des vestiaires, le scénario est resté le même. L’En Avant s’est montré légèrement plus menaçant, tout en continuant à pousser en ordre désordonné.Rien n’y a fait et le VAFC est même passé proche du break. Mais Baptiste Guillaume a buté deux fois sur Marc-Aurèle Caillard (80eme, 91eme), sans qui Guingamp n’y aurait pas cru jusqu’au bout. Un espoir vain pour l’EAG, qui a quitté Roudourou sous la bronca du public. Il n’est pas encore en temps de déclencher l’état d’urgence. Mais le temps commencer à presser.