L2 : Guingamp concède le nul à Auxerre

Comme face à Grenoble lors de la première journée, Guingamp a concédé le match nul à Auxerre (2-2) lundi soir, lors de la quatrième journée de Ligue 2, après avoir mené 2-0. Les Bretons sont 13emes alors que l’AJA pointe à la 15eme place.

Merdji entre... et marque

Jérémy Sorbon avait averti à la mi-temps : Guingamp ne devait pas refaire la même erreur que face à Grenoble (3-3) lors de la première journée de Ligue 2. Mais lundi soir,Un scénario qui se répète et un classement qui se ressent au classement pour le relégué : le club breton occupe la 13eme place après quatre journées, avec un bilan d’une victoire, deux nuls et une défaite. Après un bon début de match d’Auxerre, les hommes de Patrice Lair ont fait très mal à l’AJA. D’abord grâce à l’ouverture du score de N’Gbakoto (18eme), à la conclusion d’une action qu’il avait initiée d’une superbe ouverture. Puis sur un but de Deaux, annoncé sur le départ mais qui avait bien la tête à Guingamp au moment de récupérer un ballon dans les pieds de Barreto puis de doubler la mise d’une demi-volée sèche (32eme).Obligé de réagir, Jean-Marc Furlan a lancé Merdji, son seul buteur jusqu’ici, peu après la reprise.suite à un centre repoussé plein axe par Caillard (56eme). Son troisième but cette saison. Dans la foulée, l’ancien de Bourg-en-Bresse aurait même pu s’offrir un doublé sur une erreur de Sorbon (58eme). Ce dernier a de nouveau été dépassé en fin de rencontre quand Barreto l’a pris de vitesse pour obtenir un penalty. Dugimont ne s’est pas fait prier pour prendre son vis-à-vis à contre-pied, en se permettant même une petite glissade. L’AJA grapille donc un point et occupe la 15eme place avant de se rendre à Clermont vendredi (20h00). Guingamp recevra Valenciennes lundi prochain (20h45).