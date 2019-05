L2 : Béziers dépose un recours auprès de la Ligue

Sadio Mané et ses coéquipiers sont actuellement à Marbella, en Espagne pour préparer la finale de la ligue des champions face à Tottenham. Interrogé par le site officiel de son club, Liverpool, l’international Sénégalais affiche son excitation.

Cette finale face à Tottenham, c’est la deuxième consécutive de Liverpool et Sadio Mané. La saison dernière, les reds avaient affronté le Real Madrid et ils avaient perdu face à l’ogre madrilène. Pour cette année, Sadio Mané assure qu’ils ont plus d’expérience « nous avons une certaine expérience à ce sujet et nous savons ce que c’est parce que nous étions là l’année dernière et que nous n’avons pas gagné par malchance, bien que le Real Madrid ait été très bon. Nous nous sentons vraiment très positifs et pour nous, ce serait une très grande chose. Tottenham et nous-mêmes sommes très jeunes, mais nous avons tous les deux beaucoup d’expérience et avons joué à tous les types de jeu. C’est excitant et nous voulons gagner, c’est certain tout le monde le sait. Nous ne sommes pas ici pour y réfléchir à deux fois, nous allons simplement y aller pour essayer de gagner. », a laissé entendre l’international Sénégalais dans les clubs de Liverpoolfc.