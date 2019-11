L1 : Vieira ferme la porte à Ben Arfa

En même temps qu’il a poussé un coup de gueule contre ses joueurs, Patrick Vieira a fait le point sur l’effectif actuel. Le coach de l’OGC Nice est conscient des lacunes de son équipe et espère des recrues durant l’hiver.

Vieira : « Ben Arfa ? Il n’y a rien de personnel »

Avec Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas ou encore Stanley N’Soki, la fin du Mercato estival de l’OGC Nice avait enfin de quoi donner le sourire à Patrick Vieira, qui prenait son mal en patience depuis son arrivée sur la Cote d’Azur. Malgré ce recrutement excitant sur le papier,quand les recrues n’ont pas encore donné la pleine mesure de leur talent. Vieira en est parfaitement conscient, lui qui n’hésite pas à prendre les exemples de Youcef Atal et Malang Sarr pour expliquer son désir de recruter. « On a besoin d’Atal plus haut en ce moment, concède-t-il à Nice Matin. C’est également valable pour Malang. A gauche, ce n’est pas son poste préférentiel, je le sais. Mais l’année dernière, il a rendu service à l’équipe. Il l’a très bien fait et il peut encore le faire. »Seulement, le technicien français sait que cette situation ne peut pas perdurer à terme et espère des arrivées, lui qui a déjà fait toute la saison dernière avec un effectif réduit. « On a identifié nos manques, on va essayer de les combler.» La quête d’un arrière gauche semble prioritaire à Nice, ce qui ne semble pas être le cas d’Hatem Ben Arfa. Si le président Rivère s’est montré ouvert à la venue son ex-joueur, Patrick Vieira a clairement mis une fin de non-recevoir pour le meneur, libre depuis son départ de Rennes. « Non, il ne viendra pas. Il n’y a rien de personnel.Mais par rapport à notre effectif, on a besoin d’autre chose. » C’est le FC Nantes, également sur le coup, qui se frotte les mains.