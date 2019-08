L1 : Victorieux de Nîmes, le PSG commence crescendo

Grâce à des buts d’Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de Nîmes, dimanche soir. Les Crocos ont progressivement explosé sur la pelouse du Parc des Princes.

Alors que le score était nul et vierge, les Parisiens ont profité d’une faute de main de P.Martinez pour prendre les devants, Cavani transformant le penalty accordé par M.Turpin. Le club de la Capitale avait d’ores et déjà pris l'ascendant lors cette dernière rencontre de la 1ere journée de Ligue 1, mais il s’agit indéniablement du tournant.

En l’absence de Neymar, notamment, le Paris Saint-Germain a tranquillement disposé de Nîmes, dimanche soir. Après avoir enregistré les départs de Sada Thioub, Téji Savanier, Faitout Maouassa, Jordan Ferri ou encore Denis Bouanga lors de Mercato d’été, les Crocos étaient trop amoindris pour espérer faire un résultat sur la pelouse du Parc des Princes, même s’il a fallu un penalty pour faire basculer cette dernière rencontre de la première journée de Ligue 1. Suite à cette ouverture du score d’Edinson Cavani (16eme), les troupes de Thomas Tuchel ont eu des situations pour faire le break, mais il a fallu attendre la seconde période pour que Kylian Mbappé trouve la faille (56eme), Angel Di Maria se chargeant ensuite d’aggraver le score (69eme).Après avoir remporté le Trophée des Champions (2-1 contre Rennes), le club de la Capitale reste clairement en phase de rodage, mais l’essentiel a été assuré contre des Gardois qui ont cruellement besoin de se renforcer. Alors que Presnel Kimpembe (reprise), Ander Herrera (mollet) et Idrissa Gueye (vacances) étaient aussi absents face au NO, les Parisiens ont désormais rendez-vous pour une nouvelle confrontation avec le Stade Rennais. Ce sera dimanche prochain au Roazhon Park, et le feuilleton Neymar sera peut-être terminé d’ici là, le Real Madrid et le FC Barcelone restant à la lutte pour débaucher l’attaquant international brésilien qui a eu le droit à quelques messages de sympathie de la part des supporters parisiens…A la suite d’une intervention de la main de P.Martinez, M.Turpin désigne logiquement le point de penalty en faveur du PSG. Les Crocos protestent, mais Cavani se charge de transformer la sanction avec une frappe croisée du pied droit. Bernardoni est parti du bon côté, mais la tentative de l’Uruguayen est trop puissante.Parfaitement servi sur le côté gauche de la surface de Nîmes par Marquinhos, Bernart échappe au marquage de Ferhat. Après avoir tranquillement contrôlé, l’Espagnol centre en retrait pour Mbappé, qui termine d'une puissante frappe du gauche. Cela finit dans la lucarne droite de Bernardoni.Après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Paquiez, Verratti trouve Mbappé. Parfaitement décalé par l’ancien Monégasque, Di Maria contrôle et trompe Bernardoni du pied gauche.Buteur sur penalty, l’ancien joueur de Palerme et de Naples a inscrit la 135eme réalisation de sa carrière en Ligue 1 (sur 187 matchs). Auteur de l’ouverture du score, El Matador s’est aussi montré précieux au niveau défensif. On peut simplement lui reprocher d’avoir loupé une belle occasion en fin de première période (42eme).Avec un but et une passe décisive, l’attaquant international français a parfaitement lancé sa saison 2019-2020 de Ligue 1. Titularisé aux côtés de Cavani et Sarabia au sein de l’attaque du club de la Capitale, l’ancien joueur de Monaco n’a pas tardé pour commencer à affoler les compteurs. Et ceci malgré une grosse occasion ratée en seconde période (74eme). Le natif de Bondy a aussi fait preuve d’un peu d’individualisme (79eme), mais cela reste une performance réussie.Si les Crocos n’ont pas pris une vraie raclée, c’est surtout grâce à leur gardien international Espoirs français. Prêté pour la deuxième saison de suite par les Girondins, l’ancien joueur de Troyes a réalisé plusieurs interventions décisives (16eme, 34eme, 36eme, 67eme). Impuissant sur les trois buts parisiens car abandonné par sa défense…Temps ensoleillé – Pelouse excellente: M.Turpin (: Cavani (24eme sp), Mbappé (56eme) et Di Maria (69eme) pour le PSG: Verratti (45eme+1) et Draxler (61eme) pour le PSG: AucuneAreola () – Kehrer () puis Meunier (75eme), Thiago Silva (cap) () puis Paredes (80eme), Ab.Diallo (), Bernat () – Draxler (), Marquinhos (), Verratti () – Sarabia () puis Di Maria (64eme), Cavani (), Mbappé (: Bulka (g), Kurzawa, Dagba, Choupo-Moting: T.TuchelBernardoni () – Alakouch (), Briançon (cap) (), P.Martinez (), Miguel () – Bobichon (), Paquiez () puis Valdivia (80eme), Valls () puis Sainte Luce (89eme) – Ferhat (), Ripart (), Philippoteaux () puis Duljevic (73eme): Dias (g), Landre, Buades, Denkey: B.Blaquart